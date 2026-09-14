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14 сентября, 10:50

Политика

ВС РФ поразили здание компании "Киевстар", предоставлявшей услуги связи для ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные нанесли дронами "Герань" удар по зданию телекоммуникационной компании "Киевстар" в Киеве, которая предоставляла услуги связи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что высокоточный удар нанесли расчеты ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг". Он был направлен на нарушение работы связи украинских военных.

Ранее Вооруженные силы России поразили объекты, которые использовались в интересах украинских военных. Это в том числе логистические центры в Одессе и Одесской области.

В частности, в Одессе удары наносились по логоцентрам "Пальма", Raben-Ukraine и "Одесса-22", где хранились военные грузы. В Одесской области поражен логистический центр "Новая почта".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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