Ребенок родился на борту летевшего из Красноярска в Новый Уренгой самолета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ребенок родился на борту самолета авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс из Красноярска в Новый Уренгой. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Самолет Superjet-100 совершал рейс 13 сентября. За 40 минут до посадки одна из пассажирок сообщила бортпроводникам, что у нее отошли воды. Женщина была на 36-й неделе беременности, для нее это были третьи роды, поэтому они протекали стремительно.

Старший бортпроводник доложила командиру воздушного судна о ситуации. Командир связался с диспетчером и запросил бригаду медицинской помощи. Врачей среди пассажиров не нашлось, поэтому экипаж приготовился принимать роды сам. Пассажирку пересадили в хвостовую часть салона, где рядом с ней находились бортпроводники.

Когда самолет прилетел, на борт поднялась бригада медиков. Мальчик родился в 12:28 по московскому времени, через минуту после высадки пассажиров. Сейчас женщина и ребенок находятся в роддоме под наблюдением врачей. Экипаж пожелал маме и малышу крепкого здоровья и счастья.

Ранее жительница Кировской области родила на борту вертолета санавиации, когда ее доставляли в больницу. Спецтранспорт потребовался, поскольку сильные дожди размыли дороги, а у женщины начались преждевременные роды. Это были четвертые роды, поэтому они скорость процесса значительно увеличилось. Помощь оказывали врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Роды прошли штатно, на свет появилась девочка.

