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14 сентября, 16:20

Регионы

Новгородцы при рождении четверых и более детей будут получать по 1 млн руб

Фото: 123RF.com/photomake

Семьи в Новгородской области при рождении четвертого и каждого последующего ребенка с 2027 года смогут получить миллион рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов на встрече с Владимиром Путиным.

Как рассказал Дронов, средства можно направить на жизненно необходимые цели: улучшение жилищных условий, оплату детского сада или приобретение автомобиля. Кроме того, регион полностью компенсирует семьям с пятью и более детьми стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Губернатор подчеркнул важность того, чтобы решение семьи родить третьего или четвертого ребенка было абсолютно логичным и подкреплялось соответствующими мерами господдержки.

Региональный капитал "Новгородская семья" действует в области с 1 января этого года. В настоящее время при рождении первого ребенка женщины до 29 лет получают 350 тысяч рублей, при рождении третьего или последующих детей – 250 тысяч. С учетом ранее введенной выплаты на улучшение жилищных условий в размере 550 тысяч рублей общая сумма выплаты при рождении третьего и последующих детей составляет 800 тысяч рублей.

Тем временем размер материнского капитала в стране могут проиндексировать на 5,2% с 1 февраля 2027 года. Выплата каждый год увеличивается на уровень фактической инфляции за предыдущий год, поэтому точный процент повышения станет известен позже. Окончательные данные по инфляции за этот год Росстат опубликует в начале 2027-го.

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