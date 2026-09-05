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03:30

Общество

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года

Фото: depositphotos/mizar_219842

Размер материнского капитала в России с 1 февраля 2027 года может быть проиндексирован на 5,2%. Об этом сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он пояснил, что выплата ежегодно увеличивается на уровень фактической инфляции за предыдущий год, поэтому точный процент повышения станет известен позже. Окончательные данные по инфляции за 2026 год Росстат опубликует в начале 2027 года, после чего правительство утвердит итоговый коэффициент индексации. Предварительный ориентир, основанный на анализе текущих данных, сейчас составляет 5,2%.

Эксперт также напомнил, что в 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, а доплата на второго – 234 тысячи рублей. Если семья не оформляла выплату на первенца, то при рождении второго ребенка она сможет получить 963 тысячи рублей.

Ранее в ОП РФ предложили ввести многодетный маткапитал в размере одного миллиона рублей. Там отметили, что при рождении второго ребенка выплату следует назначать в том же размере, как если бы средства на первого ребенка не предоставлялись. Многодетный же капитал предлагается выплатить при рождении третьего или последующих детей.

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