Путин в Москве примет участие в мероприятиях ко дню Дня города

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в субботу, 5 сентября, примет участие в торжествах по случаю Дня города Москвы. Столица отмечает праздник в течение выходных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что рабочий график главы государства будет насыщенным: запланированы мероприятия, посвященные Дню города.

Президент традиционно поздравляет москвичей с праздником. В прошлом году он посетил концертный зал "Зарядье", а затем вместе с Сергеем Собяниным осмотрел новый Национальный космический центр.

Кроме того, Путин и Собянин в режиме видеоконференции открыли несколько медицинских и транспортных объектов, включая новый участок Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до "ЗИЛа".

Ранее сообщалось, что в честь 879-летия столицы на ВДНХ подготовили свыше 80 мероприятий. 5 и 6 сентября гости смогут увидеть выступления артистов, поучаствовать в уроках танцев и экскурсиях, знакомящих с историей Москвы.