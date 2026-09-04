Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии 10 тысяч авиабомб

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Госдепартамент США одобрил возможную поставку Саудовской Аравии высокоточных авиационных боеприпасов увеличенной дальности JDAM-ER и сопутствующего оборудования на сумму около 5 миллиардов долларов. Соответствующее уведомление направлено в Конгресс.

По данным ведомства, Эр-Рияд запросил более 10 тысяч авиабомб и комплектов наведения JDAM. Речь идет о 5 004 боеприпасах массой около 227 килограммов и 5 тысячах тяжелых бомб весом порядка 907 килограммов, оснащенных модулями высокоточного наведения.

В пакет поставки также включены взрыватели FMU-139, лазерные и оптические датчики целей DSU-38 и DSU-40, контейнеры, запасные части, а также услуги по техническому обслуживанию и логистической поддержке.

Кроме того, госдепартамент отдельно одобрил потенциальную сделку по продаже Саудовской Аравии 60 газотурбинных двигателей AGT-1500 и сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость этого контракта составляет 750 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Германия не стала передавать Швейцарии часть компонентов систем ПВО Patriot из партии, которая изначально предназначалась Берну, поскольку планирует восполнить собственные запасы после поставок вооружений Украине. При этом Швейцария вела переговоры с Германией и США о возможной передаче ей части компонентов из партии Patriot еще в 2022 году.