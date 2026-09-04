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04 сентября, 13:58

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Песков: Кремль проверит данные о планах ФРГ и Франции по дальнобойным ракетам для Киева

Кремль проверит данные о планах ФРГ и Франции по дальнобойным ракетам для Киева – Песков

Фото: kremlin.ru

Москва проверяет информацию о планах Германии и Франции по созданию дальнобойных ракетных и беспилотных систем для Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы слышали об этом, мы отслеживаем тщательно информацию, мы ее проверяем", – сказал он.

Ранее Еврокомиссия согласовала выделение Украине 6,1 миллиарда евро на системы ПВО, ракеты и боеприпасы. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о получении небольшого количества ракет для Patriot и подтверждении будущей поставки систем Crotale.

Также СМИ сообщали, что на предстоящих встречах еврочиновников Греция и Испания могут оказаться под давлением ЕС из-за недостаточных поставок Украине ракет-перехватчиков. Конкретные меры в отношении стран не уточнялись.

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