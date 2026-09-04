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04 сентября, 13:53

Политика

На сайте Белого дома появились мини-игры про стену на границе и мигрантов

Фото: depositphotos/tupungato​

Белый дом запустил на своем сайте новую страницу с мини-играми, которые отсылают к решениям администрации президента США Дональда Трампа.

Сейчас на странице размещены пять игр. Одна из них, Flappy Bill, ссылается на известную в прошлом мобильную игру Flappy Bird. Здесь игроку предстоит управлять белоголовым орланом, который держит в лапах законопроект и обязан избегать столкновений с препятствиями.

Среди игр есть "Построй стену" – клон "Тетриса", где из падающих деталей требуется выстроить стену на мексиканской границе. Также представлен "Побег через Рио", отсылающий к реке Рио-Гранде, которая служит границей между США и Мексикой. Геймплей этой игры выполнен по принципу "Змейки": персонаж передвигается по полю и собирает фигурки, напоминающие мигрантов.

Еще две игры посвящены здоровому питанию: пользователь убирает с конвейера вредную еду, чтобы она не попала в школы. Девиз этих игр – "Сделать Америку снова здоровой", что отсылает к кампании министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди – младшего.

В последней доступной игре нужно сачком ловить падающие предметы у Белого дома. На сайте отмечается, что скоро появится еще одна мини-игра.

Помимо этого, в соцсети Х вышла серия постов с продвижением этих игр. В роликах сайт с играми был стилизован под логотипы игровых консолей Sega, PlayStation и Nintendo.

Ранее Трамп опубликовал рейтинг лучших по его мнению президентов США за всю историю страны. Все лавы государства разделены на шесть категорий: "Величайшие", "Великие", "Почти великие", "Средние", "Ниже среднего" и "Неудачники". Единственным президентом в первой категории оказался сам Трамп. При этом не упоминаются, например, Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр и Джон Кеннеди.

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