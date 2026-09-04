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04 сентября, 13:29

Политика

Институт Гете не стал закрывать запись на осенние курсы немецкого языка в России

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Институт Гете не стал закрывать запись на осенние курсы немецкого языка в России после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о предстоящем закрытии отделений организации. Об этом свидетельствуют данные на сайте учреждения.

На официальной странице института в Москве указано, что запись на осенний триместр открыта. Желающим предлагают онлайн-курсы немецкого языка для взрослых, подростков и детей – от начального уровня A1 до продвинутого C2.

Регистрация также продолжается на сайте Центра немецкого языка – партнера организации в России. Стандартные онлайн-курсы для взрослых запланированы с 9 сентября по 18 ноября, стоимость обучения начинается от 37,8 тысячи рублей.

Ранее Лавров заявил, что отделения института в России будут закрыты в ответ на решение Германии прекратить работу Российского дома в Берлине. Сроки закрытия министр не уточнил.

В Институте Гете рекомендовали обращаться за комментариями о дальнейшей работе организации в посольство Германии. В свою очередь, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль назвал действия России "худшим шагом" в вопросе отношений стран.

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