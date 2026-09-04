Минпросвещения РФ утвердило рекомендации по внеурочной деятельности школьников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минпросвещения РФ определило программы, которые рекомендуется включить во внеурочные занятия в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийского профориентационного форума "Россия – мои горизонты".

По словам Кравцова, на внеурочную деятельность школьников может приходиться до 10 часов в неделю.

В подготовленные министерством рекомендации вошли курсы "Россия – мои горизонты" и занятия "Разговоры о важном". В дальнейшем в перечень планируют добавить программу "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Ее предложат ученикам 5–11-х классов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ утвердило план воспитательной работы на новый учебный год. Туда вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

