Первый снег выпал в горном Алтае

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Вершины прителецких гор Алтая покрылись первым снегом. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского биосферного заповедника.

Ночью 3 сентября температура воздуха у береговой линии опускалась до 3 градусов. Утром облака над гольцами рассеялись, и взгляду открылись заснеженные вершины.

"Снег на хребте Корбу выпадет и растает еще не раз, но зима уже напомнила о своем приближении", – поделились в пресс-службе.

В заповеднике отметили, что последние два года первый снег в этих местах появлялся 4–5 сентября на высоте 1 700–2 000 метров.

Ранее первый снег выпал на севере Чукотского автономного округа. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, снег в сентябре возможен также в некоторых регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.