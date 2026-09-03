Первый снег в 2026 году выпал на севере Чукотки

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На севере Чукотского автономного округа выпал первый в 2026 году снег. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, осадки уже прошли в северной части Чукотки, однако они представляли собой скорее дождь с мокрым снегом, чем полноценный снегопад.

Также синоптик отметил, что в сентябре снег может выпасть также в ряде регионов Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили, что туман с видимостью 200–700 метров накроет Москву. Он будет сохраняться до 09:00 4 сентября.

В связи с этим в ведомстве призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров и не оставлять детей без присмотра.