Дело возбуждено после смерти подростка от отравления в Ельце

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Уголовное дело возбуждено после смерти 13-летнего подростка в городе Ельце. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Липецкой области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать гибели подростка. Допрашиваются очевидцы и другие лица, выясняются круг общения несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания.

Кроме того, по этому делу был назначен комплекс судебных экспертиз, направленных в том числе на установление точной причины смерти.

Мальчик погиб у подъезда многоквартирного дома 2 сентября. По данным следствия, это произошло в результате отравления неустановленным веществом.

Ранее в Чувашии шесть детей попали в больницу после отравления арбузом. Все они гостили в одном из населенных пунктов Канашского округа. Главный внештатный диетолог регионального ведомства Алина Степанова отметила, что в ранних плодах может содержаться повышенное количество нитратов и других химических стимуляторов роста.

