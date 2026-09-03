Подросток умер возле подъезда дома в Ельце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Ельце у подъезда многоквартирного дома погиб 13-летний мальчик. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на прокуратуру Липецкой области.

Инцидент произошел вечером 2 сентября. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Ход дела контролирует прокуратура.

Ранее в Раменском женщина и ее трехлетний сын выпали из окна 7-го этажа. Трагедия произошла после того, как ребенок во время игры забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и начал падать. Мать попыталась его поймать, но не удержала равновесие и упала вместе с ним.

До этого в Якутске подросток погиб от удара током при зарядке телефона, находясь в гостях у родственников. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.