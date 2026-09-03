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03 сентября, 14:03

Туризм

МИД Таиланда подтвердил 30-дневный безвиз для россиян с 15 сентября

Фото: 123RF.com/9nong

Граждане России с 15 сентября смогут находиться в Таиланде без оформления визы до 30 дней. Это подтвердил генеральный директор консульского департамента тайского МИД Мангкон Пратхумкео, передает РИА Новости.

По его словам, для россиян работает двустороннее соглашение, являющее документом международного права и позволяющее находиться в королевстве с туристическими целями до 30 дней без визы. Это соглашение приоритетнее подзаконных актов правительства страны.

При этом россияне, находясь в стране по безвизовому штампу, смогут обратиться в иммиграционную полицию с заявлением о продлении срока пребывания.

Раннее МИД Таиланда объявил о сокращении безвизового пребывания в стране с 60 дней до 30 для туристов из других государств. Об этом сообщала "Королевская газета" – издание, в котором размещаются новые законы и подзаконные акты страны.

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