Москвичей предупредили об активизации мошенников перед Днем города

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Мошенники начали предлагать москвичам получить "выплату" ко Дню города, а также пройти опрос, чтобы выиграть приз. Об этом в беседе с ТАСС предупредил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, аферисты начали рассылать СМС якобы от "Госуслуг", МФЦ, mos.ru или управы района с предложением ответить на несколько вопросов об истории Москвы. За это потенциальной жертве обещают денежное вознаграждение. В сообщениях содержится ссылка, переход по которой и ввод персональных и банковских данных приводит к списанию денег со счетов.

Оформить единовременную выплату ко Дню города злоумышленники также предлагают во время телефонного звонка, добавил Машаров. Для ее получения просят подтвердить личность через "Госуслуги" или банковское приложение, озвучив код. После этого они получают доступ к персональным данным гражданина.

Ранее мошенники начали предлагать "выплаты к школе", которые якобы компенсируют затраты на новый учебный год. Они просят родителей перейти по ссылке и ввести данные банковской карты или код из СМС. Однако на самом деле такой выплаты не существует.