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03 сентября, 15:48

Политика

Суд Гамбурга назначил 16 судебных заседаний по делу о подрыве "Северных потоков"

Фото: ТАСС/Zuma

Высший земельный суд Гамбурга назначил 16 судебных заседаний по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Процесс над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым начнется 14 октября, передает ТАСС со ссылкой на суд.

Заседания продлятся до 17 декабря. Кроме того, в январе и феврале предусмотрены дополнительные слушания, их согласование пока продолжается.

Суд допустил обвинение против Кузнецова к разбирательству по существу. В заявлении инстанции говорится, что имеется достаточно улик для того, чтобы считать его подозреваемым в военном преступлении, применении запрещенных методов войны, включая в том числе нападение на гражданские объекты и нарушение работы общественных предприятий.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. В 2024-м Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест вероятного причастного к преступлению инструктора по дайвингу. Позже установили личности еще двух подозреваемых.

В 2025 году в Италии задержали гражданина Украины, который, предположительно, возглавлял группу по подрыву. Ему было предъявлено обвинение.

В августе этого года в Хорватии также задержали украинца Владимира З. Он мог быть участником группы, которая установила взрывчатку на трубопроводах у острова Борнхольм в Балтийском море.

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