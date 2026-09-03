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03 сентября, 16:10

Транспорт

Туристический поезд "В Карелию" отправится из Москвы по новому маршруту 25 сентября

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Туристический поезд "В Карелию" совершит рейс по новому маршруту 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Состав проследует по маршруту Москва – Петрозаводск – Медвежья Гора – Сортавала – Выборг – Москва. Продолжительность тура составит три дня: выезд из столицы вечером 25 сентября, возвращение – утром 28 сентября.

Пассажиры смогут посетить достопримечательности Петрозаводска, музей деревянного зодчества на острове Кижи, парк "Рускеала" и другие интересные места Карелии.

Как отметили в пресс-службе, после этого до конца года состав будет следовать по стандартному маршруту: Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва.

Ранее РЖД подготовили новый международный туристический маршрут "Великий чайный путь", который должен повторить древний торговый путь XVIII века из Китая в Европу. Ожидается, что он позволит китайским туристам больше узнать об истории, природе и культуре России.

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