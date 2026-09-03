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03 сентября, 17:13

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Vogue: прически из 80-х вернутся в моду осенью 2026 года

Прически из 80-х вернутся в моду осенью 2026 года

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Прически, популярные в 1980-х, снова станут актуальными осенью 2026 года. Об этом сообщает журнал Vogue.

По данным издания, в новом сезоне в тренде будет укладка "ананас" – каскадный хвост, завязанный ближе к макушке и частично спадающий на лицо. В прошлом такую прическу популяризировала американская актриса Сара Джессика Паркер.

Кроме того, в моду вернутся объемная укладка с косым пробором, которую носила супермодель Синди Кроуфорд, и небрежные кудри, как у героини Джулии Робертс в фильме "Красотка".

Также в список трендов вошли мелкие кудри с химической завивкой в стиле Долли Партон, а также стрижки шегги и вульфкат ("волчья стрижка"), которые предпочитали рок-музыканты, в том числе Джоан Джетт.

Кроме того, трендом в 2026 году стали свадебные платья в стиле 1990-х. В настоящее время невесты выбирают более простые или фактурные ткани – плотный микадо, фай и тафта. Также девушки отказываются от объемных аппликаций.

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