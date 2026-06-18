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18 июня, 17:26

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NYP: свадебные платья в стиле 90-х стали трендом в 2026 году

Свадебные платья в стиле 90-х стали трендом в 2026 году

Фото: 123RF.com/alfexe

Свадебные платья в стиле 1990-х стали трендом в 2026 году. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на модных экспертов.

Например, директор по мерчандайзингу в элитном салоне Kleinfeld Bridal Дороти Сильвер отметила, что 90-е, являющиеся культовой эпохой, сейчас переживают мощный подъем. В свадебной сфере оказались популярны минималистичные наряды.

По словам владельца ателье Mark Ingram Atelier, дизайнера Марка Ингрэма сейчас невесты выбирают более простые или фактурные ткани – плотный микадо, фай и тафта. Также девушки отказываются от объемных аппликаций.

"Основной акцент делается на чистых линиях, высококачественной ткани и отсутствии тяжелого декора", – пояснил основатель и стилист бренда Bisou Bride Кеннеди Шмидт.

В свою очередь, дизайнер Элизабет Филлмор отметила, что возвращение к минимализму 90-х также отражает изменения в самих свадьбах, так как в данный момент пары отдают предпочтение небольшим церемониям.

Стилист Александр Рогов ранее назвал кардиган самой модной вещью на лето 2026 года. По его словам, яркий легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Он рекомендовал сочетать его с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками.

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