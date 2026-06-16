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16 июня, 15:14

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Стилист Рогов назвал кардиган самой модной вещью на лето 2026 года

Стилист назвал самую модную вещь на лето 2026 года

Фото: 123RF.com/flowertiare

Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на лето 2026 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов.

Эксперт рассказал, что яркий легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды.

"Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками", – сказал Рогов.

Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках – девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающие их с юбками, джинсами и платьями.

Ранее сообщалось, что бикини со стразами, популярные в 1990-х годах, стали трендом текущего лета. В настоящее время такие изделия выпускают Gimaguas, Staud и With Jеan. Ими начали пользоваться знаменитости, в том числе британская певица Дуа Липа и американская телезвезда Кайли Дженнер.

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