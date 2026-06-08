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08 июня, 16:44

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Стилист Болохнова рекомендовала носить в офис жилеты вместо топов в жару

Стилист рекомендовала носить в офис жилеты вместо топов в жару

Фото: 123RF.com/ashtray25

В жаркую погоду для офиса лучше выбирать жилеты на голое тело вместо топов на тонких бретелях без жакета сверху, сообщила Агентству "Москва" персональный стилист, фешен-эксперт Эмма Болохнова.

По ее словам, главный секрет комфорта – натуральные составы. Предпочтение лучше отдавать льну в сочетании с хлопком или вискозой. Такая комбинация меньше мнется, но при этом сохраняет охлаждающий эффект. Также эксперт обратила внимание на ткани из крапивы (рами), тонкую шерсть типа cool wool, которая хорошо регулирует температуру тела, а еще на тенсель и купро – они создают приятный "холодящий" эффект.

Болохнова отметила, что для соблюдения офисного дресс-кода в жаркую погоду отлично подойдут брючные костюмы из облегченных тканей, удлиненные шорты-бермуды, в частности модели со стрелками. Также в списке – платья и юбки миди из хлопка или льна, однако слишком коротких моделей стоит избегать. Рубашки из льна или тонкого хлопка стилист назвала "абсолютным мастхэвом" летнего офисного гардероба.

Кроме того, эксперт перечислила, чего стоит избегать в офисе в жаркие дни. По ее мнению, лучше отказаться от пляжной одежды вроде шлепанцев и вьетнамок, а также слишком коротких шорт и мини-юбок. Не подойдут и прозрачные ткани без подкладки и вещи неоновых цветов.

Болохнова подчеркнула, что одежда не должна плотно облегать тело, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Кроме того, стилист рекомендовала отказаться от чрезмерно открытых босоножек, уместных скорее для бассейна. Предпочтение стоит отдать обуви с закрытым мысом, например мюлям, слингбэкам или лоферам из перфорированной кожи.

Как добавила директор по персоналу одной из коммуникационных групп Екатерина Зеленкова, требования к деловому стилю в экстремальную жару регламентируются законом. Работодатель обязан обеспечить сотрудникам безопасные условия труда.

Она пояснила, что санитарные нормы предписывают компаниям принимать определенные меры, если температура в помещениях, особенно там, где нет кондиционеров, превышает допустимые показатели. В числе таких мер – сокращение рабочего дня, дополнительные перерывы и постоянный доступ к питьевой воде.

Зеленкова акцентировала внимание на том, что игнорирование температурных норм – это прямое нарушение требований охраны труда. Подобное несоблюдение может привести к серьезным штрафам и предписаниям со стороны Государственной инспекции труда, а также к нанесению ущерба здоровью персонала.

Ранее стилист Лисовец рекомендовал носить фигурные шляпы и туфли-перчатки. Он заверил, что эти вещи станут самыми модными летом 2026 года. Также в этот список эксперт добавил яркие сумки, легкие брюки и полупрозрачную одежду.

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