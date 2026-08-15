15 августа, 11:20Происшествия
Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девочки под Ростовом
Фото: МАХ/"Следком"
Суд заключил под стражу 21-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки в Ростовской области. Об этом РИА Новости заявил представитель следственного управления СК России по региону.
"Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел вечером 13 августа в поселке Пригородном. Злоумышленник ударил подростка ножом, однако через какое-то время ее обнаружил проезжавший мимо автомобилист. В итоге девочка умерла в больнице.
Подозреваемого в совершении преступления задержали. Он признал свою вину и рассказал, что ударил ребенка ножом не менее 13 раз.
По данным СМИ, подозреваемым оказался бывший возлюбленный сестры потерпевшей, при этом расставание произошло со скандалом. Молодой человек столкнулся с девушкой на улице, и подросток заступилась за сестру. Разговор быстро перерос в перепалку.
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