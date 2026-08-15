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15 августа, 12:03

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Агентство "Москва": трактор упал в котлован на стройплощадке в центре Москвы

Трактор упал в котлован на стройплощадке в центре Москвы

Фото: depositphotos/svedoliver

Трактор упал с высоты около 7 метров в котлован на стройплощадке в центре Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел по адресу: улица Дубнинская, дом № 27, строение 5. В результате пострадал один человек. Его деблокировали и передали бригаде скорой помощи.

Ранее рабочий погиб при ремонте грузового погрузчика в Зеленограде. Инцидент произошел на улице Заводской. На мужчину 1979 года рождения упала гидравлическая стрела. Он скончался от полученных травм.

До этого двое мужчин, работавших на строительной площадке во Владивостоке, погибли. Они сорвались с высоты. По данным местной прокуратуры, несчастный случай произошел около улицы Невельского.

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