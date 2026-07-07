В Самарской области два человека погибли при ремонте трубопровода

Фото: MAX/"Следком-Самара"

Два человека погибли, еще один пострадал в результате аварии, которая произошла при ремонте трубопровода на предприятии в Кинельском районе Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Отмечается, что мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу.

Сотрудники СК осматривают место происшествия. Следственные органы организовали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее двое мужчин скончались от удара током во время проведения работ на территории кафе в Спасском районе Татарстана. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".