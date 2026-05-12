12 мая, 18:30

Происшествия

В Татарстане двое рабочих умерли от удара током при ремонте в кафе

Двое рабочих умерли от удара электричеством при проведении ремонта на территории кафе в Спасском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Правоохранители осматривают место происшествия, решается вопрос о назначении экспертиз.

Ранее двое мужчин упали с высоты на стройке в Улан-Удэ. Один из них скончался, а второго доставили в больницу. По версии СК, причиной инцидента стало обрушение машинистом башенного крана строительных лесов.

Выяснение обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ. Кроме того, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

