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21 июня, 08:43

Политика

Трамп пообещал отменить сборы за проход через Ормузский пролив на время перемирия

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп заявил, что в период 60-дневного прекращения огня проход судов через Ормузский пролив останется бесплатным. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

"После истечения этого 60-дневного срока сборов также не будет", – написал Трамп.

При этом американский лидер отметил, что ситуация может измениться, если США и Иран не достигнут соглашения. В таком случае Вашингтон может рассмотреть введение платы за проход через пролив в качестве компенсации за свои "услуги" и понесенные расходы.

Ранее сообщалось, что Иран принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства из-за продолжающихся атак Израиля по Ливану и нарушения США положений меморандума о взаимопонимании.

В США, в свою очередь, заявили, что не видят доказательств перекрытия судоходства, но признают, что на разминирование потребуется время. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал ослабить экономическое давление на Иран после выполнения всех требований.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. 14 июня США и Иран достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум.

21 июня в Швейцарии должна состояться торжественная церемония подписания Исламабадского меморандума с участием представителей США, Ирана, Пакистана и Катара.

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