В Карачаево-Черкесии возобновили поиски туриста из Москвы

Фото: МАХ/"МЧС Карачаево-Черкесии"

Поиски туриста из Москвы, упавшего в горную реку при сплаве на катамаране в Карачаево-Черкесии, возобновили утром 21 июня. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по республике.

Поисковые работы ведутся уже третий день, а число участников поисковых работ за это время было увеличено до 125 человек. Также задействованы 33 единицы техники и 2 плавсредства.

"Продолжается обследование береговой линии и русла реки", – уточнил собеседник агентства.

Об исчезновении туриста из Москвы, которого унесло течением реки Учкулан в Карачаево-Черкесии, стало известно 19 июня. Двое мужчин сплавлялись на катамаране, судно перевернулось, после чего одному удалось выбраться, а второго унесло вниз по течению.

Позже зону поисков расширили до Усть-Джегутинского района. Спасатели обследуют береговую линию и русло реки от поселка Каменномост до Усть-Джегуты. В поисках задействованы 97 человек и 23 единицы техники. По факту случившегося организована проверка.