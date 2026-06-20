Зона поисков унесенного течением горной реки туриста в КЧР расширена

Фото: MAX/"МЧС Карачаево-Черкесии"

Зона поисков туриста из Москвы, которого унесло течением реки Учкулан в Карачаево-Черкесии, расширена до Усть‑Джегутинского района республики, сообщило ГУ МЧС по региону в MAX.

"Проводится обследование береговой линии и русла реки. Сегодня участники группировки расширили зону поисков и обследуют участок от населенного пункта Каменомост до Усть-Джегуты", – отметили в ведомстве.

Всего в поисках задействованы 97 человек и 23 единицы техники.

Об исчезновении туриста после падения в реку во время сплава на катамаранах по реке в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии стало известно 19 июня. Уточнялось, что по реке Учкулан сплавлялись двое мужчин.

В какой-то момент плавсредство опрокинулось, в результате чего туристы потеряли равновесие и упали в воду. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из реки, а второго унесло вниз по течению.

По факту случившегося организована процессуальная проверка.