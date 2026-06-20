"Авито" скроет все объявления о перепродаже бензина

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Онлайн-площадка "Авито" в ближайшее время скроет все объявления о перепродаже бензина во избежание спекуляций на товар первой необходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Компания уже занимается модерацией объявлений. В "Авито" также пообещали доработать правила в этой категории и пересмотреть регламенты, в том числе с возможностью вводить запрет на определенные действия.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. В частности, бензин АИ-95 стали продавать в Крыму в объеме не более 20 литров в сутки на человека. Такая же ситуация наблюдалась в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев объяснял меры логистическими проблемами.

В Кремле, в свою очередь, заявляли, что проблемы с топливом в Крыму и Севастополе стоят высоко на повестке дня и подлежат решению. В частности, Минэнерго РФ приступило к реализации мер для обеспечения региона моторным топливом.

Спустя время свободную продажу бензина марки АИ-92 вернули на трех заправках "Атан" в Севастополе. При этом на сети ТЭС заправка до сих пор осуществляется пока по QR-кодам. Развозжаев заявлял, что город откажется от заправки по очереди с QR-кодами, когда будет создан резерв "хотя бы на полмесяца".

Ограничения по розничному отпуску топлива на некоторых заправочных станциях ввели и в Самарской области. При этом топливо для спецтранспорта реализуется без ограничений. На АЗС других крупных компаний бензин также продается свободно.

В свою очередь, в Российском топливном союзе заявили, что АЗС в Москве имеют топливо. В частности, штатно продается бензин у сети заправочных станций Teboil, "Роснефти" и "Нефтьмагистрали". В "Газпром нефти" также сообщили, что все заправки в столице работают без ограничений.

Временные ограничения по отпуску топлива были введены и на всех АЗС "Татнефти" в России с 16 июня. Помимо лимита на продажу бензина, на заправках начали действовать и ограничения по оплате – там принимали только наличные. Однако позднее "Татнефть" сняла ограничения на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих заправках, сохранив лишь лимиты на отпуск бензина марки АИ-95 в объеме 30 литров на человека.

На фоне этой ситуации вице-премьер РФ Александр Новак отметил необходимость выработки конкретных действий и шагов, позволяющих задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами.

В частности, Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров. Это позволит повысить качество мониторинга, обеспечит своевременное выявление узких мест и даст возможность превентивно принимать необходимые решения.

Российский кабмин взял на контроль ситуацию с ценовой динамикой на топливо, а также вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. Помимо этого, правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать бензин и дизтопливо класса "Евро-5" с показателями "Евро-3" для недопущения дестабилизации внутреннего рынка.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго предложили снизить минимальный объем продаж бензина на бирже – с 15% до 10% – на период с 1 июля по 30 сентября. Кроме того, ФАС поручила 11 территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.