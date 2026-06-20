Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 19:03

Экономика

"Авито" скроет все объявления о перепродаже бензина

Фото: 123RF.com/ceptap

Онлайн-площадка "Авито" в ближайшее время скроет все объявления о перепродаже бензина во избежание спекуляций на товар первой необходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Компания уже занимается модерацией объявлений. В "Авито" также пообещали доработать правила в этой категории и пересмотреть регламенты, в том числе с возможностью вводить запрет на определенные действия.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. В частности, бензин АИ-95 стали продавать в Крыму в объеме не более 20 литров в сутки на человека. Такая же ситуация наблюдалась в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев объяснял меры логистическими проблемами.

В Кремле, в свою очередь, заявляли, что проблемы с топливом в Крыму и Севастополе стоят высоко на повестке дня и подлежат решению. В частности, Минэнерго РФ приступило к реализации мер для обеспечения региона моторным топливом.

Спустя время свободную продажу бензина марки АИ-92 вернули на трех заправках "Атан" в Севастополе. При этом на сети ТЭС заправка до сих пор осуществляется пока по QR-кодам. Развозжаев заявлял, что город откажется от заправки по очереди с QR-кодами, когда будет создан резерв "хотя бы на полмесяца".

Ограничения по розничному отпуску топлива на некоторых заправочных станциях ввели и в Самарской области. При этом топливо для спецтранспорта реализуется без ограничений. На АЗС других крупных компаний бензин также продается свободно.

В свою очередь, в Российском топливном союзе заявили, что АЗС в Москве имеют топливо. В частности, штатно продается бензин у сети заправочных станций Teboil, "Роснефти" и "Нефтьмагистрали". В "Газпром нефти" также сообщили, что все заправки в столице работают без ограничений.

Временные ограничения по отпуску топлива были введены и на всех АЗС "Татнефти" в России с 16 июня. Помимо лимита на продажу бензина, на заправках начали действовать и ограничения по оплате – там принимали только наличные. Однако позднее "Татнефть" сняла ограничения на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих заправках, сохранив лишь лимиты на отпуск бензина марки АИ-95 в объеме 30 литров на человека.

На фоне этой ситуации вице-премьер РФ Александр Новак отметил необходимость выработки конкретных действий и шагов, позволяющих задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами.

В частности, Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров. Это позволит повысить качество мониторинга, обеспечит своевременное выявление узких мест и даст возможность превентивно принимать необходимые решения.

Российский кабмин взял на контроль ситуацию с ценовой динамикой на топливо, а также вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. Помимо этого, правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать бензин и дизтопливо класса "Евро-5" с показателями "Евро-3" для недопущения дестабилизации внутреннего рынка.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго предложили снизить минимальный объем продаж бензина на бирже – с 15% до 10% – на период с 1 июля по 30 сентября. Кроме того, ФАС поручила 11 территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.

"Деньги 24": в России могут ввести запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина

Читайте также


экономика

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика