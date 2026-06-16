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16 июня, 14:54

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Развозжаев: Севастополь откажется от заправки с QR-кодами, когда будет создан резерв

Развозжаев рассказал, когда Севастополь откажется от заправки с QR-кодами

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Севастополь откажется от заправки по очереди с QR-кодами, когда будет создан резерв "хотя бы на полмесяца", рассказал губернатор Михаил Развозжаев в своем канале в МАХ.

Он отметил, что ситуация с поставками топлива в город поднималась на аппаратном совещании правительства Севастополя. По его словам, главной задачей является накопить такой запас, чтобы на всех заправках можно было продавать топливо свободно.

Однако система с кодами сохраняется, поскольку она не только помогает навести порядок, но и дает заправиться большему количеству людей. Тем не менее продолжает действовать ограничение – не больше 20 литров в одну машину, а также запрет на заправку в канистры.

"В целом ситуация постепенно выправляется. Благодаря принятым мерам сегодня на заправках сети "АТАН" удалось выделить уже втрое больше топлива, чем в предыдущие дни", – отметил Развозжаев.

Кроме того, в ближайшую неделю планируется увеличить запасы, сократив перерывы между заправками по QR-кодам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что бензин, который поступает на Крымский полуостров, распределяется между самой республикой и Севастополем. Он также призвал местных жителей не покупать топливо впрок и заправляться в обычном режиме.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, вопрос дефицита топлива в Крыму находится в числе приоритетных на текущей повестке. Он подчеркнул, что проблема решаема, и подтвердил, что к ее урегулированию привлечены органы власти всех уровней.

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