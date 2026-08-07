МАК начал расследование аварии самолета Cessna в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия с самолетом Cessna 182R в Иркутской области. Об этом сообщили в организации.

"Комиссия уже приступила к работе", – говорится в сообщении.

Самолет Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь 3 августа, после чего начались поиски воздушного судна. На борту находились командир Александр Назаров и летчик-наблюдатель Филипп Зыков.

Спустя два дня они смогли выйти на связь, самостоятельно собрав радиостанцию и передав свои координаты пролетавшему самолету Бодайбо – Иркутск. Впоследствии спасатели эвакуировали их на вертолете. Медики диагностировали у обоих ссадины и ушибы.

Как позднее рассказала мать одного из спасенных, после аварии у них оставалосьвсего несколько конфет в запасе. Кроме того, им пришлось столкнуться с дикими животными.