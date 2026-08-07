07 августа, 15:16Происшествия
МАК начал расследование аварии самолета Cessna в Иркутской области
Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия с самолетом Cessna 182R в Иркутской области. Об этом сообщили в организации.
"Комиссия уже приступила к работе", – говорится в сообщении.
Самолет Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь 3 августа, после чего начались поиски воздушного судна. На борту находились командир Александр Назаров и летчик-наблюдатель Филипп Зыков.
Спустя два дня они смогли выйти на связь, самостоятельно собрав радиостанцию и передав свои координаты пролетавшему самолету Бодайбо – Иркутск. Впоследствии спасатели эвакуировали их на вертолете. Медики диагностировали у обоих ссадины и ушибы.
Как позднее рассказала мать одного из спасенных, после аварии у них оставалосьвсего несколько конфет в запасе. Кроме того, им пришлось столкнуться с дикими животными.