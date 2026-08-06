Выжившие в Приангарье летчики рассказали о встречах с дикими животными

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Спасшиеся после жесткой посадки в тайге Приангарья пилоты лесопожарного самолета Cessna 182 Александр Назаров и Филипп Зыков встречались с дикими животными. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в MAX.

По словам главы региона, летчиков уже осмотрели невролог, хирург и заведующий терапевтическим отделением, выполнена мультиспиральная компьютерная томография. Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести.

Также была проведена телемедицинская консультация со специалистами Иркутской областной клинической больницы. В свою очередь, министр здравоохранения региона Андрей Модестов вышел на связь с пилотами. Он им передал, что за их судьбу переживала вся Иркутская область и страна.

Сами летчики заявили, что будут считать дату жесткой посадки вторым днем рождения. Они рассказали, что решение выполнить посадку в лесу было принято из-за сильного ветра. Из-за ЧП воздушное судно получило повреждения. Пилоты также поделились, что в тайге ночи были очень холодными, в это время суток даже встречались дикие животные.

Самолет Cessna 182 перестал выходить на связь 3 августа. Борт вылетел на патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе из поселка Мама. В самолете были летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

Пилотам удалось выйти на связь только 5 августа. Они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо – Иркутск. На следующий день экипаж доставили в Бодайбо и передали врачам для медосмотра.

Позже мать одного из летчиков рассказала, что они имели с собой из еды только три конфеты. В настоящее время пилоты находятся в больнице под наблюдением врачей.

Росавиация классифицировала инцидент с самолетом как аварию. Для установления ее причин будет проведено расследование.