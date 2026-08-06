Выжившие в Приангарье летчики из еды имели только три конфеты

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Пилоты самолета Cessna 182, пропавшего в Бодайбинском районе Иркутской области, имели с собой из еды только три конфеты. Об этом ТАСС сообщила мама одного из них Инна Зыкова.

"(Сын. – Прим. ред.) рассказал, что у них было три конфеты всего. А они оба крепкие парни", – поделилась она.

По словам матери, пилоты в настоящее время находятся в больнице под наблюдением врачей.

Самолет Cessna 182 перестал выходить на связь в Иркутской области 3 августа. Борт вылетел на патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе из поселка Мама. В самолете были летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

5 августа пилоты вышли на связь. Они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо – Иркутск. 6 августа экипаж доставили в Бодайбо. После этого их передали врачам для медосмотра.

Росавиация классифицировала инцидент с самолетом как аварию. Для установления ее причин будет проведено расследование.