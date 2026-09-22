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22 сентября, 07:39

Общество

Четвертый сезон экологического марафона "Первоклашки в деле" стартует в Москве

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды приглашает первоклассников принять участие в четвертом сезоне экологического марафона "Первоклашки в деле". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Школьники в течение учебного года будут изучать экологические темы и выполнять практические задания, связанные с заботой о природе. По словам начальника управления экологического образования и просвещения департамента Елены Жарковой, организаторы стремятся привить детям с раннего возраста понимание того, что природа – это общий дом, о котором можно и нужно заботиться.

"Каждый год мы видим, как первоклассники увлекаются историями и с энтузиазмом выполняют задания. В этом сезоне мы сделали сюжеты еще интереснее, чтобы удивить и вдохновить юных экологов", – добавила она.

Участникам будет представлено шесть видеоисторий, посвященных добрым делам на благо окружающей среды. Дети узнают, как правильно обращаться с отходами и что делать с использованными тетрадями, а также с какими трудностями сталкиваются животные в зимний период и как им можно помочь.

Кроме того, они узнают, почему раннецветущие растения требуют особой защиты. Эти короткие видеоролики можно использовать на классных часах, уроках окружающего мира, а также в качестве основы для дискуссий и практических занятий.

После каждого сюжета первоклассники получат простое задание. В течение месяца его можно выполнить под руководством учителя или с помощью родителей, а затем отправить организаторам небольшой фотоотчет о проделанной работе. К участию также приглашаются семейные команды.

Марафон начнется 1 ноября. В этот день зарегистрированным участникам направят первый видеосюжет и задание. Следующую серию они получат 1 декабря, затем – каждый месяц до апреля. Для кураторов подготовят методические рекомендации, в которых объяснят, как организовать выполнение заданий в классе и дома.

Заявки на участие принимаются с 1 по 25 октября. Для этого необходимо направить заявку на электронную почту GPXM-eco-project@eco.mos.ru и приложить согласие на обработку персональных данных.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило список мероприятий, рекомендованных для внесения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на текущий учебный год.

В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

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