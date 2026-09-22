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22 сентября, 09:51

Город

Более 126 тысяч электросчетчиков заменили в жилых домах Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С начала 2026 года в жилых домах Москвы бесплатно заменили более 126,5 тысячи электросчетчиков. Об этом сообщил комплекс горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, всего в этом году планируется заменить около 200 тысяч приборов учета. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в жилом фонде перешла к Мосэнергосбыту.

Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или у которых истек межповерочный период. Срок службы новых многотарифных приборов составляет 30 лет.

Новые счетчики ставят с оборудованием, которое позволит подключать их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям больше не потребуется вручную передавать данные об энергопотреблении, так как система будет делать это автоматически.

О дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее, соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Москве провели капитальный ремонт более 560 крыш жилых домов из 850 запланированных в этом году. Отмечалось, что работы ведутся по региональной программе капитального ремонта. За время ее действия отремонтировали более 10 тысяч крыш.

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