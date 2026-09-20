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20 сентября, 15:09

Город

Четыре подъемника для маломобильных жильцов установят в домах ТиНАО

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Четыре подъемные платформы появятся в подъездах многоквартирных домов ТиНАО в 2026 году. Два из них уже смонтированы в Филимонковском районе, еще по одному установят в Коммунарке и Десеновском, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Одновременно с установкой платформы монтируют пандусы и поручни, а также двери с доводчиками, которые открываются в том числе дистанционно. Таким образом, человек на коляске может без посторонней помощи заехать в подъезд и выехать на улицу. Процесс спуска и подъема для безопасности контролируется диспетчером", – пояснил замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Евгений Адамов.

В столице работают межведомственные комиссии, оценивающие возможность установки подъемников в домах. Сначала специалисты подбирают подходящий тип оборудования. При достаточной площади они выбирают вертикальные платформы. При этом лестница остается свободной. В противном случае специалисты устанавливают наклонное устройство на стене параллельно лестничному маршу.

Для установки подъемника маломобильным жильцам необходимо подать заявление через раздел "Интернет‑приемная" на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы или на портале mos.ru.

Заявление на установку платформы можно подать и в бумажном виде, обратившись в управу, префектуру, правительство Москвы, пункты выдачи технических средств реабилитации ГБУ "Ресурсный центр для инвалидов" или в столичный департамент труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что в исторических жилых домах в центре Москвы заменят 294 лифта в рамках капитального ремонта. В настоящее время работы проходят в доме 50, строении 3, на Бакунинской улице. Здание было возведено в 1912 году. В семиэтажном кирпичном доме есть два подъезда, в каждом из них заменят по одному пассажирскому лифту.

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