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20 сентября, 15:26

Происшествия

На Камчатке водитель выпрыгнул из автомобиля за секунду до падения с обрыва

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

В Петропавловске-Камчатском водитель автомобиля Toyota Harrier выпрыгнул из машины за секунду до падения с обрыва. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, автомобилист сдавал назад, когда заметил отказ тормозов. Машина покатилась по склону, но мужчина успел покинуть ее до того, как она упала вниз.

На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. Они помогли медикам перенести пострадавшего в карету скорой помощи, закрепили автомобиль и отключили аккумулятор, чтобы предотвратить возгорание. Причины и обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

Ранее три человека получили травмы при опрокидывании машины в подмосковном Рошале. Как рассказали в МЧС, авария произошла на трассе недалеко от поселка Черусти. Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало на обочину и перевернулось. Пострадавшие госпитализированы.

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