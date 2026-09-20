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20 сентября, 17:17

Политика

Трамп намерен сделать военный комплекс из триумфальной арки в Вашингтоне

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп согласился превратить планируемую триумфальную арку в Вашингтоне в военный объект. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Решение принято по просьбе американских военных и в целях нацбезопасности, отметил глава государства.

"Там можно будет размещать и хранить большое количество беспилотников, обеспечив возможность их оперативного применения, а также разместить снайперов как на крыше, так и на площади. Кроме того, там будут храниться большие запасы снайперских боеприпасов", – написал Трамп.

По его словам, аналогов такому объекту в мире не будет. Он также подчеркнул, что Вашингтон – единственный из 59 крупнейших городов и столиц без триумфальной арки, однако теперь она появится и станет "самой величественной из всех".

По данным СМИ, высота арки составит 76 метров. Она расположится у Мемориального моста, который ведет к Арлингтонскому национальному кладбищу, и будет выше Триумфальной арки в Париже.

Ранее сообщалось, что возведению банкетного зала на территории гольф-клуба, принадлежащего семье Трампа в Ирландии, могут помешать улитки Vertigo angustior, которые находятся под угрозой исчезновения. Строительные работы способны повлиять на хрупкую экосистему дюн, где обитают моллюски.

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