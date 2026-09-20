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20 сентября, 17:34

В мире

Брат принцессы Дианы обвинил Карла III в травле после реакции дворца на мемуары

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил короля Великобритании Карла III в газлайтинге после реакции Букингемского дворца на мемуары. Его слова передает Daily Mail.

В книге "Лебединая песня: Диана, моя сестра" Спенсер рассказывает, что после смерти его сестры Карл заявил, что ее скоро забудут. Позже Букингемский дворец указал, что горе "затуманивает разум, плохо отражается на рассудительности и окрашивает воспоминания".

"Не каждый день просыпаешься и обнаруживаешь, что король подверг тебя газлайтингу. Это было поразительно провокационно и низко", – подчеркнул Спенсер.

По его словам, высказывание дворца стало "неудачной имитацией" заявления, выпущенного в 2021 году после интервью с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Тогда там отметили, что "воспоминания могут разниться".

Кроме того, как считает Спенсер, его сестра поддержала бы его в публикации книги, так как ей нравилось, что они заступались друг за друга.

Мемуары о жизни принцессы Дианы выпустит издательство Penguin Michael Joseph. В продажу книга поступит 22 сентября. В ней Спенсер расскажет о детстве Дианы, браке с принцем Уэльским Чарльзом и обстоятельствах ее гибели.

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