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10 сентября, 13:40

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Metro: "платье мести" принцессы Дианы выставят на продажу за 25 млн рублей

"Платье мести" принцессы Дианы продадут за рекордную сумму

Фото: legion-media.com/JLPPA/Bestimage

Платье принцессы Дианы, известное как "платье мести", будет выставлено на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке в декабре. Об этом сообщает издание Metro.

Оценочная стоимость наряда составляет от 110 до 220 тысяч фунтов, что примерно равно 12,5–25 миллионам рублей. Часть выручки от продажи направят благотворительной организации NHS Lothian Charity от имени Королевской Эдинбургской больницы. Средства пойдут на финансирование дополнительного ухода, оборудования и проектов.

Вместе с платьем на аукционе будет представлен экземпляр каталога, пронумерованный и подписанный принцессой Дианой и британским модельером армянского происхождения, а также создателем наряда Кристиной Стамболян.

Платье с вырезом в виде сердца стало культовым после того, как принцесса Диана появилась в нем в 1994 году, когда принц Чарльз (ныне Карл III) признался в романе с Камиллой. Стилист Энн Харви позже рассказывала, что принцесса хотела выглядеть на "миллион долларов" в тот вечер, поэтому решила надеть платье в последнюю минуту.

Ранее брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер анонсировал выход книги мемуаров о ее жизни. Она получила название "Лебединая песня". Книгу выпустит издательство Penguin Michael Joseph. В продажу мемуары поступят 22 сентября.

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