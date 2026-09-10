Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров появился на публике с погонами лейтенанта полиции. Видео опубликовано в телеграм-канале его отца, главы республики Рамзана Кадырова.

На кадрах Адам Кадыров сопровождает отца на совещание с главами силового блока региона, после чего занимает место в зале. На нем черная форма с шевронами Росгвардии и погонами лейтенанта полиции, которые соответствуют новому офицерскому званию.

В марте Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в спецоперацию. По словам министра Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, награда является заслуженным признанием его вклада в обеспечение безопасности и поддержку СВО.

Позже Кадыров-младший был удостоен медали министерства обороны Абхазии "За боевое содружество". Он получил награду за высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества.