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10 сентября, 14:16

Политика

Адам Кадыров появился на публике с погонами лейтенанта полиции

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров появился на публике с погонами лейтенанта полиции. Видео опубликовано в телеграм-канале его отца, главы республики Рамзана Кадырова.

На кадрах Адам Кадыров сопровождает отца на совещание с главами силового блока региона, после чего занимает место в зале. На нем черная форма с шевронами Росгвардии и погонами лейтенанта полиции, которые соответствуют новому офицерскому званию.

В марте Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в спецоперацию. По словам министра Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, награда является заслуженным признанием его вклада в обеспечение безопасности и поддержку СВО.

Позже Кадыров-младший был удостоен медали министерства обороны Абхазии "За боевое содружество". Он получил награду за высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества.

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