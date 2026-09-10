Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 16:41

Шоу-бизнес

Гвинет Пэлтроу призналась, что свечи с ароматом вагины были шуткой

Фото: ТАСС/AP/Chris Pizzello

Американская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что ее скандальные свечи с ароматом вагины были шуткой, сообщает Page Six.

Пэлтроу запустила сайт Goop, посвященный здоровью и уходу за собой, в 2008 году. Она выпускала различные косметические средства, вызывавшие ажиотаж в соцсетях, – от съедобного крема до ароматических свечей с названиями "Это пахнет, как мой оргазм" и "Это пахнет, как моя вагина".

По словам актрисы, она вместе с креативным директором Дугласом Литтлом занималась разработкой землистых запахов для своего бренда. Когда актриса перебирала листья томата и водорослей, она нашла аромат, который ей понравился, и пошутила, что он напоминает ей вагину. Литтл воспринял это всерьез и назвал идею для названия "потрясающей".

Пэлтроу отметила, что запах свечи не имел ничего общего с половым органом. В аромате сочетались бергамот, герань, дамасская роза, кедр и семена амбретты.

Актриса признала, что продукт привлекал большое внимание благодаря скандальности. Свечи оказались настолько резонансными, что их продажу пришлось прекратить. По мнению Пэлтроу, скандал создавал неправильное представление о ее компании.

Ранее артистка поделилась историей своих отношений с актером Брэдом Питтом, которые закончились в 1997 году. Она отметила, что этот роман был для нее первым опытом отношений, за которым внимательно наблюдала публика. Помимо этого, из-за публичности переживания при расставании усиливались, так как из-за внимания СМИ неудача в личной жизни ощущалась "особенно болезненно".

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика