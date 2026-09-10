Гвинет Пэлтроу призналась, что свечи с ароматом вагины были шуткой

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Американская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что ее скандальные свечи с ароматом вагины были шуткой, сообщает Page Six.

Пэлтроу запустила сайт Goop, посвященный здоровью и уходу за собой, в 2008 году. Она выпускала различные косметические средства, вызывавшие ажиотаж в соцсетях, – от съедобного крема до ароматических свечей с названиями "Это пахнет, как мой оргазм" и "Это пахнет, как моя вагина".

По словам актрисы, она вместе с креативным директором Дугласом Литтлом занималась разработкой землистых запахов для своего бренда. Когда актриса перебирала листья томата и водорослей, она нашла аромат, который ей понравился, и пошутила, что он напоминает ей вагину. Литтл воспринял это всерьез и назвал идею для названия "потрясающей".

Пэлтроу отметила, что запах свечи не имел ничего общего с половым органом. В аромате сочетались бергамот, герань, дамасская роза, кедр и семена амбретты.

Актриса признала, что продукт привлекал большое внимание благодаря скандальности. Свечи оказались настолько резонансными, что их продажу пришлось прекратить. По мнению Пэлтроу, скандал создавал неправильное представление о ее компании.

Ранее артистка поделилась историей своих отношений с актером Брэдом Питтом, которые закончились в 1997 году. Она отметила, что этот роман был для нее первым опытом отношений, за которым внимательно наблюдала публика. Помимо этого, из-за публичности переживания при расставании усиливались, так как из-за внимания СМИ неудача в личной жизни ощущалась "особенно болезненно".

