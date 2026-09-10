Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 21:11

Политика

Разведка Южной Кореи предположила, что у дочери Ким Чен Ына есть брат или сестра

Фото: ТАСС/EPA/KCNA

У дочери лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э, возможно, есть младший брат или сестра. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на южнокорейскую разведку.

У Ким Чен Ына, предположительно, трое детей. По данным SCMP, раскрытие информации о новых детях позволяет получить более подробное представление о порядке наследования власти.

Впервые Ким Чен Ын появился на публике со своей дочерью в конце 2022 года. На снимках с запуска межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17" политика сопровождали супруга и дочь. Девочка обошла вместе с северокорейским лидером военную технику, держа его за руку.

В 2024-м СМИ предположили, что Ким Чжу Э уже начала подготовку в качестве следующего руководителя страны. В следующем году она впервые сопроводила председателя КНДР во время поездки в Китай.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика