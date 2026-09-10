Разведка Южной Кореи предположила, что у дочери Ким Чен Ына есть брат или сестра

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У дочери лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э, возможно, есть младший брат или сестра. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на южнокорейскую разведку.

У Ким Чен Ына, предположительно, трое детей. По данным SCMP, раскрытие информации о новых детях позволяет получить более подробное представление о порядке наследования власти.

Впервые Ким Чен Ын появился на публике со своей дочерью в конце 2022 года. На снимках с запуска межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17" политика сопровождали супруга и дочь. Девочка обошла вместе с северокорейским лидером военную технику, держа его за руку.

В 2024-м СМИ предположили, что Ким Чжу Э уже начала подготовку в качестве следующего руководителя страны. В следующем году она впервые сопроводила председателя КНДР во время поездки в Китай.