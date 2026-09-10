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10 сентября, 16:00

Мэр Москвы

Собянин: новый съезд с МСД разгрузит участки Каширского шоссе и Каспийской улицы

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице открыли новый съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Эстакада с двумя полосами и длиной 800 метров частично расположена над путями МЦД-2. Поскольку работы выполнялись в технологические окна, движение поездов не прекращалось.

За счет нового съезда перепробег автомобилей на этом участке станет почти в 2 раза меньше, а время съезда с МСД на Каширское шоссе сократится с 6 до 1 минуты, то есть в 6 раз.

Также ожидается разгрузка Каспийской улицы от МСД до Каширского шоссе и Каширского шоссе от Каспийской улицы до Шипиловского проезда. Поездки станут быстрее для жителей районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево.

Московский скоростной диаметр был открыт 3 года назад. Ежедневно по магистрали проезжают порядка 400 тысяч машин.

Ранее Собянин рассказал, что МЦД-3 за 3 года перевез более 400 миллионов пассажиров. Наиболее популярными станциями стали Выхино (около 40 тысяч поездок в сутки), Зеленоград-Крюково (34,1 тысячи) и Электрозаводская (25,8 тысячи).

Запуск диаметра сказался не только на транспортной доступности, но и на развитии территорий рядом со станциями.

Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе

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