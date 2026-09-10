Пианист Билли Джоэл перенес операцию на головном мозге

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Пианист Билли Джоэл впервые подробно объяснил, почему надолго исчез из гастрольного графика. Причиной стало хирургическое вмешательство, связанное с редким заболеванием мозга, сообщает The Independent.

У музыканта диагностировали нормотензивную гидроцефалию – состояние, при котором нарушаются память, слух и чувство равновесия. Чтобы остановить ухудшение, врачи вшили Джоэлу в череп специальный шунт, откачивающий лишнюю жидкость. По словам артиста, после операции его состояние заметно улучшилось.

"Живые выступления действовали на мою голову как сотрясение мозга каждый божий вечер. Нервные окончания повреждались, я просто терял клетки мозга из-за концертов", – признался Джоэл.

Первые симптомы недуга проявились прямо на сцене в феврале 2025 года, когда пианист внезапно упал во время исполнения хита. Спустя три месяца он публично объявил о диагнозе и отменил оставшиеся гастроли.

Ранее британский певец Род Стюарт отменил все запланированные до конца 2026 года концерты из-за операции на сердце. Музыкант успешно перенес процедуру стентирования коронарных артерий. В частности, в последний момент было отменено выступление Стюарта в американском городе Цинциннати.