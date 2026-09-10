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Условия России для остановки конфликта на Украине остаются прежними и хорошо известны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Условия не поменялись фактически по сравнению с тем, что было озвучено президентом, министерством иностранных дел два года назад", – уточнил он.

Представитель Кремля также отметил, что киевский режим находится в очень сложной ситуации, поэтому предлагает не урегулирование конфликта, которое будет "навсегда и полностью" соответствовать интересам российской стороны, а перемирие в той области, которая является "ахиллесовой пятой".

Песков также добавил, что Киев, нанося удары по мирной российской инфраструктуре, открыл ящик Пандоры. В то время как российские военные, в свою очередь, планомерно и широкомасштабно бьют по целям на Украине.

Ранее Песков заявил, что киевский режим находится в плачевном положении. По его словам, на Украине стремительно ухудшается экономическая ситуация, не хватает денег и вооружения.