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08 сентября, 14:27

Политика

Песков заявил, что победа РФ в конфликте на Украине очень близка

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россия уверена в своей победе в конфликте на Украине, и она уже очень близка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в наших военных действиях, они проходят очень успешно", – сказал представитель Кремля.

Ранее он также заявил о желании российской стороны возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной. По его словам, Россия приветствует любые попытки содействия в урегулировании ситуации.

Вместе с тем спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил о большом прогрессе после своих визитов в Москву и Киев. Речь шла в том числе о согласовании сроков дополнительных трехсторонних переговоров.

При этом уточнялось, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут созвониться по итогам визитов американских переговорщиков в РФ и на Украину.

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