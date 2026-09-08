08 сентября, 14:27Политика
Песков заявил, что победа РФ в конфликте на Украине очень близка
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россия уверена в своей победе в конфликте на Украине, и она уже очень близка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в наших военных действиях, они проходят очень успешно", – сказал представитель Кремля.
Ранее он также заявил о желании российской стороны возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной. По его словам, Россия приветствует любые попытки содействия в урегулировании ситуации.
Вместе с тем спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил о большом прогрессе после своих визитов в Москву и Киев. Речь шла в том числе о согласовании сроков дополнительных трехсторонних переговоров.
При этом уточнялось, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут созвониться по итогам визитов американских переговорщиков в РФ и на Украину.