В "Мосбилете" рассказали о ярких неклассических выставках столичных музеев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интерактивные инсталляции, огромного зайца, старинный клад, театральные декорации и космические артефакты можно увидеть в столичных музеях и выставочных залах. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В Московском музее современного искусства 9 сентября откроется выставка Миши Никатина "Режим отца". Художник посвятил серию живописных работ опыту современного родительства: на его полотнах появляются дети, игрушки, цветы, продукты и другие детали повседневной жизни семьи. Проект проходит в рамках программы поддержки молодого искусства ММОМА и программы "Молодые львы" галереи "Триумф".

В здании ММОМА на Гоголевском бульваре можно посетить экспозицию "Молчание звезды". Около 70 произведений – от живописи и графики до скульптур и инсталляций – посвящены памяти и связи человека с окружающим миром. Авторы предлагают обратить внимание на процессы, которые обычно остаются незаметными.

Необычные работы представлены и в Музее-мастерской Зураба Церетели на Большой Грузинской улице. На трех этажах разместили более 250 произведений, выполненных в разных техниках. Среди них образы Пабло Пикассо и Марка Шагала, а также скульптуры большого жирафа, зайца величиной с дом и Маленького принца, поливающего розу.

Историю Москвы можно изучать не только по датам и документам. В основной экспозиции Музея Москвы "История Москвы" собраны археологические находки с необычными надписями: от граффити и выбитых на камне текстов до слов, нанесенных на посуду до ее обжига.

А в Музее археологии хранится крупнейший в истории столицы клад, обнаруженный в 1996 году на Старом Гостином Дворе. В него вошли 16 серебряных сосудов, 335 западноевропейских талеров и более 95 тысяч других монет.

Познакомиться с городской символикой можно в Гербовом зале Москвы. Посетителям рассказывают об истории герба столицы, районных символах и связанных с ними легендах. Например, экспозиция объясняет происхождение образов на гербах Измайлово, Внуково и Филимонковского района.

В галерее "На Каширке" работает выставка "Обратная сторона театра" Дмитрия Жильцова. Художник показывает театральный мир со стороны сцены и закулисья через инсталляции, фотографии, скульптуры, живопись и арт-объекты. В экспозиции есть предметы, которые из зрительного зала кажутся настоящими, но при ближайшем рассмотрении оказываются бутафорией.

Галерея "Беляево" предлагает посмотреть на московское метро через людей, которые ежедневно им пользуются. Выставка "Встретимся в центре зала" собрала работы с пассажирами на платформах, силуэтами на эскалаторах и образами из переходов. Метро здесь предстает не только транспортом, но и пространством встреч, ожидания и одиночества.

Наконец, в выставочном зале "Варги" можно погрузиться в тематику космоса. Экспозиция "Космос многоликий" объединяет фотографии, сделанные во время космических полетов, фантастическую графику и необычные арт-объекты, включая спутник в форме консервной банки.

Среди исторических экспонатов – выпуск журнала "Огонек" от 16 апреля 1961 года с двойной обложкой, советские значки, тюбики с космическим питанием, часы и фрагменты метеоритов. Билеты в столичные музеи можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Ранее в Москве стартовал новый театральный сезон – спектакли уже показывают около 20 театров, остальные присоединились к началу сентября. Концертные организации также вернулись к работе после летнего перерыва. В новом сезоне московские театры готовят порядка 300 новых постановок, а концертные площадки планируют около 1,8 тысячи мероприятий.