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08 сентября, 14:04

Шоу-бизнес

Фудблогер Инъин скончалась в 24 года после переедания тяжелых блюд

Фото: toutiao.com

Фудблогер Инъин скончалась в возрасте 24 лет. Об этом сообщает портал toutiao.com.

Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная тяжелой гипокалиемией – критически низким уровнем калия в крови. К этому привели переедание соленых блюд с большим количеством масла, хронический недосып и постоянная работа.

За несколько дней до смерти девушка сообщала, что ее доставили в больницу из-за низкого содержания калия в организме.

Инъин была известна по мукбанг-блогу, в рамках которого она ела на камеру разные блюда. Ее рацион всегда был тяжелым, с высоким содержанием соли и жира.

Калий играет ключевую роль в работе практически всех систем организма – сердца, мышц и нервов. Он поддерживает водно-солевой баланс и помогает контролировать артериальное давление. Недостаток или переизбыток минерала может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.

Ранее в итальянской провинции Витербо под Римом 28-летняя мать двоих детей скончалась после того, как подавилась куском бекона. Инцидент произошел в городе Каподимонте. Женщина выбежала на улицу и попросила помощи у прохожих, так как не могла дышать.

Прибывшие медики попытались освободить дыхательные пути, после чего пострадавшую на вертолете доставили в больницу в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия врачей, пациентка умерла через шесть дней. Длительное отсутствие кислорода привело к необратимым последствиям для организма.

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